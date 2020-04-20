Турция вводит комендантский час 23-26 апреля из-за коронавируса

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в 31 провинции страны вводится комендантский час с 23 по 26 апреля из-за коронавируса, пишет Al Jazeera.

«С 00.00 23 апреля на четверо суток вводится комендантский час в 31 провинции», — сказал Эрдоган.

В Турции коронавирусом заразились 86 тысяч, скончались две тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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