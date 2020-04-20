Призвавшую медиков шить бахилы краснодарскую чиновницу не будут увольнять с работы

Заместителя главы Минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко не уволят после того, как во время селекторного совещания она отругала медиков за нежелание самостоятельно шить бахилы в условиях пандемии.

Об этом «Газете.Ru» сообщила заместитель губернатора Краснодарского края по социальным вопросам Анна Минькова.

«За что ее увольнять? Она допустила какое-то профессиональное нарушение? Сегодня такое время, что любое неосторожное слово вызывает большой резонанс. Но сейчас мы должны внимательно относиться друг к другу и делать скидки», — сказала она.

Минькова добавила, что высказывание чиновницы было правильным по содержанию, но некорректным по форме.

«Да, форма, в которой она ставила задачу, — здесь могут быть вопросы. Сама задача – абсолютно нормальная история. Испокон веков сестра-хозяйка давала поручение санитаркам по тем или иным задачам. Что в этом предосудительного? Этим тоже нужно заниматься на местах, а не ждать пока кто-то что-то привезет», — заключила она.

Ранее сенатор Алексей Пушков посоветовал Игнатенко шить бахилы самостоятельно, поскольку ее задачей является обеспечение врачей защитными средствами.

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