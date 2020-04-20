Bild: в Мюнхене отменили фестиваль пива «Октоберфест» из-за коронавируса

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Фестиваль пива «Октоберфест», который проходит осенью в Мюнхене, отменен в этом году из-за коронавируса. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер официально объявят об отмене праздника на пресс-конференции 21 апреля.

Отмечается, что Зёдер на прошлой неделе заявил, что скептично настроен к проведению «Октоберфеста» из-за пандемии.

«Октоберфест» должен состояться в этом году с 19 сентября по 4 октября.