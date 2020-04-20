В Нью-Йорке продолжает снижаться суточное число смертей от коронавируса
В штате Нью-Йорк за сутки умерли 478 пациентов, что подтверждает тенденцию на снижение суточного количества смертей, пишет CNN.
18 апреля скончались 507, 17 апреля — 540, 16 апреля — 630 человек.
Всего в штате заразились 247 тысяч, погибли почти 19 тысяч пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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