В Молдавии число заражений коронавирусом превысило 2,5 тысячи
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В Молдавии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 66, достигнув 2538, пишет минздрав страны.
Также сообщается о 68 умерших и 457 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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