Ущерб от преступлений в РФ за три месяца составил 92 млрд рублей
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За три месяца (январь-март) 2020 года в России ущерб от совершенных преступлений составил около 92 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД страны.
Как уточнили в министерстве, точная сумма ущерба — 91,9 млрд рублей. Это число на 17,7% меньше аналогичного показателя 2019 года.
В МВД отметили, что почти 87% нанесенного ущерба приходятся на преступления, которые совершили в городах и поселках городского типа.
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