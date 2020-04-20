Проживший в тюрьме 44 года заключенный из США умер от COVID-2019 перед освобождением
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Заключенный Уильям Гаррисон, который провел 44 года в тюрьме Мичигана, умер от коронавируса за несколько недель до освобождения. Об этом сообщает CNN.
Он отбывал наказание за убийство, совершенное во время вооруженного ограбления в 1976 году. На момент преступления Гаррисону было 16 лет.
Заключенного пытались освободить досрочно, учитывая его возраст и опасность заразиться вирусом. Однако Гаррисон отказался покинуть тюрьму, пока не отбудет полное наказание.
Гаррисон умер в возрасте 60 лет за несколько недель до освобождения.
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