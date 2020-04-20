Число жертв стрельбы в Канаде достигло 19
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В канадской провинции Новая Шотландия из-за стрельбы скончались уже 19 человек, сообщает CTV News.
Как предполагается, стрельбу открыл 51-летний зубной протезист в полицейской форме. Правоохранители пытались задержать его около 12 часов. Им удалось его ликвидировать в ходе перестрелки в городе Энфилд.
На данный момент мотивы преступления пока неизвестны. Однако, как выяснилось, стрелок был знаком с некоторыми из жертв. Инцидент не рассматривают как террористический акт.
Происшествие уже признано самым массовым расстрелом людей в новейшей истории Канады.
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