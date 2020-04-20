Среди пациентов с коронавирусом дети составляют только 3%
Главный внештатный специалист Минздрава Юрий Лобзин рассказал, что дети составляют 3% от заболевших коронавирусом в России.
Лобзин добавил, что 90% детей болеют легко или без симптомов. По словам инфекциониста, тяжело болеют малыши, у которых есть сопутствующие заболевания.
В России коронавирусом заразились 47 тысяч, скончались 405 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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