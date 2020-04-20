Голикова: среди заразившихся коронавирусом 7,6% — дети

<img src="//img.gazeta.ru/files3/713/8064713/upload-RIAN_00168189.HR.ru-pic905-895x505-39311.jpg">

Дети составляют 7,6% от всех заболевших коронавирусом в России, это соответствует мировой тенденции, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Я бы хотела обратить внимание: если доля детей младше 18 лет составляет 7,6%, и это соответствует примерно общей тенденции <...> то доля заболевших граждан 65+ составляет 15,5%», — сказала Голикова.

Она добавила, что по процентному соотношению зараженных в возрасте старше 65 лет ситуация в России лучше общемировой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России зафиксировали 285 очагов заболевания коронавирусом

— Голикова рассказала о темпах роста заболеваемости COVID-19 в регионах России

— Самый низкий показатель распространения коронавируса отмечается в Кузбассе