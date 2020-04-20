Собянин назвал срок, в течение которого станут ясны дальнейшие меры по COVID-19
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок, в течение которого будет понятно, каким образом действовать в дальнейшем в Москве в связи с ситуацией по коронавирусу.
Об этом он заявил на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Так, по мнению столичного мэра, этот ситуация станет более ясной через неделю-полторы.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший.
Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.
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