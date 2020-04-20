Собянин назвал срок, в течение которого станут ясны дальнейшие меры по COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/539/13049539/RIAN_6217600.HR-pic905-895x505-50335.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок, в течение которого будет понятно, каким образом действовать в дальнейшем в Москве в связи с ситуацией по коронавирусу.

Об этом он заявил на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Так, по мнению столичного мэра, этот ситуация станет более ясной через неделю-полторы.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший.

Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин: взрывной рост заражения COVID-19 не допущен, но эпидемия не отступила