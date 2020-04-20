Ученые связали ожирение и высокий риск смерти от COVID-19

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Специалисты из Объединенных Арабских Эмиратов и Канады выяснили, что ожирение у больных коронавирусом способствует выработке белков, которые инфекция использует для проникновения в клетки легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

«Результаты различных опытов на животных показывают, что уровень выработки белка ACE2 был значительно выше у мышей, которые страдали от ожирения, причем эти изменения проявлялись в основном в тканях легких», — пишут биологи.

По словам ученных, данные опытов объясняют повышенную частоту заболеваемости людей с лишним весом.

Последствия ожирения, а именно проблемы с сердцем и диабет, также серьезно влияют на риск умереть от заболевания, говорится в исследовании. В частности, наличие кардиологических проблем повышает риск умереть от COVID-19 более чем в четыре раза.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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