СК расследует дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Кировской области

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Следствие заинтересовалось информацией о нападении на фельдшера скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке, рассказали в региональном СУ СК России.

По версии следователей, 17 апреля двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали на фельдшера и избили его. Также ранее стало известно, что в результате случившегося врач был госпитализирован в Медико-санитарную часть №52. В день нападения он совершал сбор анализов на коронавирус у жителей.

В настоящее время уже заведено уголовное дело по ст. 116 УК страны «Побои из хулиганских побуждений». Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне правоохранительные органы нашли и задержали двух нападавших 1985 и 1989 годов рождения.

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