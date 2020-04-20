СК расследует дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Кировской области
Следствие заинтересовалось информацией о нападении на фельдшера скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке, рассказали в региональном СУ СК России.
По версии следователей, 17 апреля двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали на фельдшера и избили его. Также ранее стало известно, что в результате случившегося врач был госпитализирован в Медико-санитарную часть №52. В день нападения он совершал сбор анализов на коронавирус у жителей.
В настоящее время уже заведено уголовное дело по ст. 116 УК страны «Побои из хулиганских побуждений». Расследование уголовного дела продолжается.
Накануне правоохранительные органы нашли и задержали двух нападавших 1985 и 1989 годов рождения.
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