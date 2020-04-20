Глава Хакасии отстранил от работы обвиняемого во взятке зама
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости».
Коновалов выразил благодарность правоохранительным органам за активную работу по борьбе с коррупцией.
«Лично я буду делать все и впредь, чтобы каленым железом эта напасть была выжжена из эшелонов власти», — сказал он.
Новиков был арестован 18 апреля. По данным следствия, он требовал 12 млн руб. за покровительство подрядной организации в сфере строительства. 17 апреля на территории Абакана замглавы получил взятку в размере 2 млн руб. от представителя организации.
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