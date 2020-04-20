Пожарные за неделю потушили 163 тысячи гектаров лесных пожаров в РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/361/12543361/RIAN_3149265.HR-pic905-895x505-19216.jpg">

Более 163 тыс. гектаров горящего леса потушили за неделю пожарные на территории России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Авиалесоохраны РФ.

«С 13 апреля и по состоянию на 00.00 мск 20.04.2020, в России лесопожарными службами <...> ликвидировано 906 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, более 163 тысяч гектаров», — сообщили в ведомстве.

Наибольшее количество возгораний леса пришлось на регионы Дальнего Востока России — Забайкалье, Хабаровский край и Амурскую область.

По данным Авиалесоохраны, в 53% случаев причиной пожаров становился человеческий фактор, в 36% — переход огня в лес с других земель.

В настоящее время пожароопасный сезон открыт в 65 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим действует в 45 регионах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Дальнем Востоке начались лесные пожары

— Амурскую область окутало дымом от пожаров в Китае