Пожарные за неделю потушили 163 тысячи гектаров лесных пожаров в РФ
Более 163 тыс. гектаров горящего леса потушили за неделю пожарные на территории России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Авиалесоохраны РФ.
«С 13 апреля и по состоянию на 00.00 мск 20.04.2020, в России лесопожарными службами <...> ликвидировано 906 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, более 163 тысяч гектаров», — сообщили в ведомстве.
Наибольшее количество возгораний леса пришлось на регионы Дальнего Востока России — Забайкалье, Хабаровский край и Амурскую область.
По данным Авиалесоохраны, в 53% случаев причиной пожаров становился человеческий фактор, в 36% — переход огня в лес с других земель.
В настоящее время пожароопасный сезон открыт в 65 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим действует в 45 регионах.
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