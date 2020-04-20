Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По его мнению, отмена ограничений на въезд и выезд из страны приведет к новому проникновению COVID-19.
«Границы должны оставаться закрытыми в течение одного года», — произнес Земан.
Чехия ввела режим чрезвычайной ситуации 12 марта, а 16 марта — общенациональный карантин. Согласно эти мерам, в страну не могут въехать иностранцы, а местные жители могут выезжать только в экстренных ситуациях.
На данный момент в Чехии зафиксировали 6 701 случай заражения COVID-19, от болезни скончались 186 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Чехии заявили о возможном закрытии границ ЕС на два года
— Чехия исключила Китай из списка «стран риска» по коронавирусу