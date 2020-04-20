Президент Чехии допустил открытие границ через год

<img src="//img.gazeta.ru/files3/287/12224287/Depositphotos_63352741_l-2015-pic905-895x505-75298.jpg">

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По его мнению, отмена ограничений на въезд и выезд из страны приведет к новому проникновению COVID-19.

«Границы должны оставаться закрытыми в течение одного года», — произнес Земан.

Чехия ввела режим чрезвычайной ситуации 12 марта, а 16 марта — общенациональный карантин. Согласно эти мерам, в страну не могут въехать иностранцы, а местные жители могут выезжать только в экстренных ситуациях.

На данный момент в Чехии зафиксировали 6 701 случай заражения COVID-19, от болезни скончались 186 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Чехии заявили о возможном закрытии границ ЕС на два года

— Чехия исключила Китай из списка «стран риска» по коронавирусу