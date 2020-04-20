Врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире «России 1».
Он отметил, что коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии. Врач также указал на несоответствие изменений в легких больного и его самочувствия.
Никифоров подчеркнул, что впоследствии идет «обвал катастрофический», и самочувствие больного ухудшается.
Инфекционист уточнил, что при коронавирусе на рентгеновских снимках признаков пневмонии практически не видно.
«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно», — добавил Никифоров.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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