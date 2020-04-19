Жителей Мордовии обяжут носить маски в магазинах и в транспорте

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Власти Мордовии планируют обязать носить маски покупателей в магазинах и пассажиров в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Таким образом, они намерены ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса нового типа COVID-19 в связи с ростом числа инфицированных. За последние трое суток в республике зафиксировано 60-65 новых пациентов с COVID-19.

«Изменения в указ главы региона будут внесены в ближайшее время. В частности, планируется ввести обязательное ношение защитных масок при пользовании общественным транспортом и при посещении торговых точек», — отмечается в сообщении пресс-службы главы региона.

Там также указывают, что обеспечивать покупателей индивидуальными средствами защиты обяжут владельцев торговых организаций.