Жителей Мордовии обяжут носить маски в магазинах и в транспорте
Власти Мордовии планируют обязать носить маски покупателей в магазинах и пассажиров в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Таким образом, они намерены ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса нового типа COVID-19 в связи с ростом числа инфицированных. За последние трое суток в республике зафиксировано 60-65 новых пациентов с COVID-19.
«Изменения в указ главы региона будут внесены в ближайшее время. В частности, планируется ввести обязательное ношение защитных масок при пользовании общественным транспортом и при посещении торговых точек», — отмечается в сообщении пресс-службы главы региона.
Там также указывают, что обеспечивать покупателей индивидуальными средствами защиты обяжут владельцев торговых организаций.