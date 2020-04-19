Жителям Подмосковья стало доступно оформление цифрового пропуска по смс

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В Подмосковье теперь можно оформить цифровой пропуск, отправив смс-сообщение с личными данными на короткий номер 0250, передает пресс-служба правительства Московской области.

В сообщении для выбора цели поездки требуется указать ее код. Для поездок на работу код — 1, для посещений медучреждения — 2. При этом для передвижения с другими целями нужно поставить код — 3. Также нужно описать цель поездки в 20 символах и сообщить адрес пункта назначения.

Кроме того, в cмс должны содержаться такие сведения, как тип паспорта, его серия и номер, дата рождения заявителя, номер машины, а также данные карт «Тройка», «Стрелка». При этом для поездок на работу необходимо сообщить ИНН предприятия и его краткое наименование.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Так, в столице были введены правила по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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