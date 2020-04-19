Уголовное дело из-за скопления людей в храме завели на Украине
На Украине возбуждено уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Успенской лавре на подконтрольной Киеву части Донецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Национальной полиции страны.
По данным полиции, на территории храма находились 300 человек. При этом не соблюдались правила карантина, в том числе социальная дистанция.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, говорится в сообщении. Максимальная санкция по этой статье – 3 года лишения свободы.
На территории Украины действует режим карантина, введенный для противодействия распространению коронавируса нового типа.
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