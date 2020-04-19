Рейс Таиланд - Екатеринбург признан эпидемиологически неблагополучным
Вывозной рейс из Таиланда в Екатеринбург, на котором возвращались на родину 180 россиян, был признан неблагополучным с эпидемиологической точки зрения. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Самолет прибыл в Россию 19 апреля. У пяти пассажиров выявили высокую температура и признаки ОРВИ.
Отмечается, что всех пассажиров рейса изолировали.
«Это вынужденная, но необходимая мера, которая позволит <...> не допустить возможного распространения инфекции <...> и снизить нагрузку на систему здравоохранения» ,— уточняет штаб.
Всего на данный момент число инфицированных в стране составляет 42 853, выздоровел после заражения 3291 пациент, умерли — 361.
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