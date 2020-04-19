Экс-депутат Рады предрекла развал Украины из-за коронавируса

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Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман считает, что пандемия коронавируса уничтожит Украину из-за хаотичных действий руководства страны. Об этом она заявила в эфире канала «112 Украина».

«Самое обидное, что никто не думает про перспективы, никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально», — сказала Герман.

Она отметила, что власти Украины в настоящее время озабочены получением очередного транша от МВФ больше, чем распространением инфекции и добавила, что история страны вряд ли продолжится по окончании этого периода.

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