Духовное собрание мусульман потребовало извинений за сериал о репрессиях

<img src="//img.gazeta.ru/files3/463/12393463/upload-RIAN_5902715.HR-pic905-895x505-39206.jpg">

Создатели сериала «Зулейха открывает глаза» обязаны извиниться перед «уважаемыми муфтиями» за то, что в качестве имен для политических заключенных, показанных в картине, были выбраны имена реальных представителей российского исламского духовенства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова.

«Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь», — сказал Крганов.

По его словам, требования духовенства не связаны с российской государственной политикой.

«Это просто ошибка конкретных людей», — заявил муфтий.

По информации агентства, в сериале были перечислены имена председателя Центрального духовного управления мусульман России, верховного муфтия страны Талгата Таджуддина, муфтия Равиля Гайнутдина, а также татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод попросил проверить сериал на оскорбление чувств верующих. Актеры сериала в свою очередь пожаловались на давление со стороны части мусульман на тему осквернения истории.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на критику

— Гузель Яхина ответила на претензии к сериалу «Зулейха открывает глаза»