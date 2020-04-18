В Татарстане запретили появляться в магазине и общественном транспорте без маски

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Власти Татарстана приняли постановление, запрещающее жителям республики пребывать в магазинах и общественном транспорте без масок или респираторов. Соответствующий документ опубликован на региональном портале правовой информации.

Согласно указу, с 20 апреля 2020 года гражданам без масок или респираторов будет запрещен вход и нахождение в магазинах и в общественном транспорте. Распоряжение будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее в Татарстане начала действовать система пропусков по СМС для выхода из дома.

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