Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области
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В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи. Об этом сообщает «Интерфакс».
Двое неизвестных сначала напали на водителя машины скорой помощи, а затем и на врача, который попытался вмешаться.
По словам очевидца, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудники проводят их розыск.
Врач в результате был госпитализирован в Медико-санитарную часть №52. В день нападения он совершал сбор анализов у жителей на коронавирус.
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