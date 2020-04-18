Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области

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В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Двое неизвестных сначала напали на водителя машины скорой помощи, а затем и на врача, который попытался вмешаться.

По словам очевидца, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудники проводят их розыск.

Врач в результате был госпитализирован в Медико-санитарную часть №52. В день нападения он совершал сбор анализов у жителей на коронавирус.

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