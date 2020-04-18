Самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана приземлился в Москве
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Самолет из Узбекистана с гуманитарной помощью приземлился в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат вице-премьера Алексея Оверчука.
Уточняется, что воздушное судно прибыло в аэропорт Шереметьево. На борту самолета – медицинские маски.
Всего России будет передано 5 миллионов медицинских масок и медицинская марля.
По словам Оверчука, гуманитарная помощь будет направлена в первую очередь медицинским работникам, которые трудятся «на передовой борьбы с пандемией».
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