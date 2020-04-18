Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Пасхальная служба и божественная литургия пройдут в ночь на 19 апреля 2020 года.

Прямая трансляция богослужения пройдет на телеканалах «Первый», «Россия-1», НТВ и «Спас».

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