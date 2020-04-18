Три человека погибли при пожаре под Нижним Тагилом
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Три человека погибли при пожаре в квартире одноэтажного деревянного дома в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России в субботу.
Пожар произошел в селе Серебрянка под Нижним Тагилом. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 16.18 по местному времени.
«На площади 40 кв. м сгорели домашние вещи, перекрытие и кровля в одной из квартир деревянного одноэтажного частного дома на двух хозяев», — уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что при разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела трех погибших.
Открытое горение было ликвидировано в 17.29 по местному времени.