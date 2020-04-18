Кличко назвал причину загрязнения воздуха в Киеве
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил превышение содержания вредных веществ в воздухе Киева пожарами в Киевской и Житомирской областях, написав об этом в Telegram-канале.
Ранее в столице Украины было обнаружено превышение содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота.
По словам Кличко, воздух в Киеве грязный из-за пожаров. Согласно его данным, площадь пожара в Киевской и Житомирской областях достигла уже почти 3 тысяч гектаров. При этом роза ветров играет не в пользу жителей Киева.
«Роза ветров <…> направляет дым от горения и тления в столицу», — констатировал чиновник.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Киевлян призвали сидеть дома из-за задымленности от пожаров в Чернобыльской зоне
— Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом