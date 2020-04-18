Кличко назвал причину загрязнения воздуха в Киеве

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13052197: 1

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил превышение содержания вредных веществ в воздухе Киева пожарами в Киевской и Житомирской областях, написав об этом в Telegram-канале.

Ранее в столице Украины было обнаружено превышение содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота.

По словам Кличко, воздух в Киеве грязный из-за пожаров. Согласно его данным, площадь пожара в Киевской и Житомирской областях достигла уже почти 3 тысяч гектаров. При этом роза ветров играет не в пользу жителей Киева.

«Роза ветров <…> направляет дым от горения и тления в столицу», — констатировал чиновник.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киевлян призвали сидеть дома из-за задымленности от пожаров в Чернобыльской зоне

— Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом