Умер депутат Мособлдумы Жуков с подтвержденным коронавирусом

На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.

«Коронавирус вырвал тебя из нас <...> Больно очень. Аж скулы сводит. Теперь мы без тебя, Иван Николаевич», — заявил Сухин.

Жуков был родом из Краснодарского края. Он окончил Московский ордена Трудового Красного знамени областной педагогический Институт по специальности «Учитель истории и обществоведения». Также он учился в Академии госслужбы при Президенте РФ (специальность — «Юрист»).

Жуков являлся депутатом Мособлдумы VI созыва с 2016 года. С 2011 по 2016 год он работал замглавы Мособлдумы V созыва. Имел медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени и ордена Ивана Калиты, «Во славу законности», а также знак Преподобного Сергия Радонежского.