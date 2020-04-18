Россия безвозмездно передала Белоруссии 14 тысяч тест-систем на COVID-19

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С февраля 2020 года Россия передала Белоруссии на безвозмездной основе 14 тыс. тест-систем на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что с помощью этих систем удалось определить первых заболевших в республике.

Кроме того, Роспотребнадзор оказывает консультационную и методическую поддержку белорусским коллегам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире выявлено 2,2 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.