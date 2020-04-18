В России за 24 часа от коронавируса умерли 40 пациентов
За день число летальных случаев от коронавируса в России увеличилось на 40, рассказали в оперативном штабе.
Больше всего погибших зафиксировали в Москве — 21 человек. Также еще четверо скончались в Воронежской области, по два человека умерли в Ингушетии и Псковской области. Кроме того, по одной жертве выявили в Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Калужской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, Свердловской, Орловской и Кемеровской области, а также в Хабаровском и Краснодарском крае.
Всего в России от коронавируса скончалось 313 человек. Число инфицированных составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов.
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