Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом
Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Заболевание протекает практически бессимптомно, состояние командующего оценивается как удовлетворительное, написал замминистра. Он добавил, что в настоящее время Балан находится в самоизоляции.
При этом Национальная гвардия продолжает выполнение задач, обязанности командующего исполняет первый заместить, генерал-лейтенант Владимир Кондратюк, подчеркнул Геращенко.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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