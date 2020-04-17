Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

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Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Заболевание протекает практически бессимптомно, состояние командующего оценивается как удовлетворительное, написал замминистра. Он добавил, что в настоящее время Балан находится в самоизоляции.

При этом Национальная гвардия продолжает выполнение задач, обязанности командующего исполняет первый заместить, генерал-лейтенант Владимир Кондратюк, подчеркнул Геращенко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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