Депутат пояснил слова о необходимых для похода в магазин документах

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Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов пояснил свои слова о необходимых в Москве для похода в магазин документах на своей странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что лишь дал рекомендацию. Требованием же наличие данных документов не является.

Щитов также добавил, что сканы или фотографии нужных бумаг можно хранить в смартфоне.

Он также напомнил, что при оформлении необходимого для поездки на личном или общественном транспорте спецпропуска стоит указывать адрес фактического проживания.

До этого Щитов заявил, что передвигающиеся пешком жители столицы обязаны иметь при себе паспорт или другое подтверждение места фактического проживания.