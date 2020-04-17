Средний возраст жертв коронавируса в Коммунарке составил около 68 лет

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Средний возраст пациентов больницы в Коммунарке, скончавшихся после заражения коронавирусом нового типа, составил около 68 лет. Об этом сообщил главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Всего с 28 марта 2020 года в больнице скончались 20 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, их средний возраст – 68,1 года, написал Проценко. Он добавил, что большинство пациентов имели сопутствующую патологию в виде сахарного диабета, хронической сердечной недостаточности или других заболеваний.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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