Почти 140 медработников госпитализированы в Петербурге из-за коронавируса
Почти 140 медицинских работников находятся под наблюдением в инфекционной больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге из-за коронавируса нового типа, заявил главный врач учреждения Денис Гусев. Об этом сообщает ТАСС.
Всего в больнице находятся 405 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее, из них 137 человек являются медицинскими работниками, отметил Гусев.
По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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