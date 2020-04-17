Почти 140 медработников госпитализированы в Петербурге из-за коронавируса

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Почти 140 медицинских работников находятся под наблюдением в инфекционной больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге из-за коронавируса нового типа, заявил главный врач учреждения Денис Гусев. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в больнице находятся 405 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее, из них 137 человек являются медицинскими работниками, отметил Гусев.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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