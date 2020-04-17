В Роспотребнадзоре опровергли возможность заразиться COVID-19 от домашних животных

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Специалист Роспотребнадзора Марина Вершинина заявила, что коронавирусная инфекция не может передаваться от домашних животных к человеку. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

По ее словам, с самого начала пандемии было отслежено множество путей передачи коронавируса. При этом ученые не могли упустить бы путь передачи инфекции от домашних животных.

«Были опубликованы материалы, доказывающие, что через домашних животных заражение не происходит», — подчеркнула Вершинина.

Ранее международная группа ученых пришла к выводу, что люди маловероятно могут заразиться коронавирусом от инфицированных животных.

Всего в мире инфицированы более 2,1 млн человек, при этом выздоровели свыше 553 тыс. пациентов, а умерли — 147 027.

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