В Брянской области число зараженных COVID-19 выросло на 27

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Число зараженных коронавирусом в Брянской области выросло на 27 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по региону.

Таким образом, количество заразившихся в области составляет 228 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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