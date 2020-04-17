Всероссийские проверочные работы в школах переносят на осень
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что проверочные работы в школах будут перенесены на осень, сообщает РИА «Новости».
Глава ведомства отметил, что школьникам не будут ставить оценки за контрольные. Проверочные проведут для входной диагностики, чтобы выявить возможные пробелы в знаниях школьников и скорректировать учебную программу на следующий год.
По словам Кравцова, данное решение было принято после консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом.
Всероссийские проверочные работы должны были сдавать в конце учебного года 4-е, 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 10-е и 11-е классы.
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