Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
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Глава города Данилов Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в своем частном доме вместе с супругой в ночь на 17 апреля, сообщает РИА «Новости».
«Погиб вместе с супругой», — подтвердил агентству эту информацию источник в региональном правительстве.
Следственный комитет Ярославской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства и причины пожара в настоящий момент выясняются.
Иван Свечушкин был избран мэром Данилова в 2018 году. Ему было 45 лет.
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