Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

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Глава города Данилов Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в своем частном доме вместе с супругой в ночь на 17 апреля, сообщает РИА «Новости».

«Погиб вместе с супругой», — подтвердил агентству эту информацию источник в региональном правительстве.

Следственный комитет Ярославской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства и причины пожара в настоящий момент выясняются.

Иван Свечушкин был избран мэром Данилова в 2018 году. Ему было 45 лет.

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