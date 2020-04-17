Власти Москвы спрогнозировали вероятный пик заболеваемости COVID-19

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время обращения к московским медикам упомянула о скором приближении пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, рассказали в оперативном Мособлштабе.

По ее словам, ближайшие две-три недели в столице будут самыми трудными, так как на этот период, вероятно, придется пик заболеваемости. Обращаясь к медикам, она отметила, что основная нагрузка по противодействию вируса лежит на их плечах. Также справиться с пандемией помогут правильные решения властей и сознательность граждан в соблюдении правил.

«Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью», — сказала Ракова медицинским работникам Москвы.

В настоящее время в России зарегистрировали более 27 тыс. заразившихся коронавирусом, при этом вылечились 2 304 пациента, а умерли — 232.

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