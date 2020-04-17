В России проведено более 1,7 млн тестов на коронавирус

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В России на данный момент проведено более 1,71 млн лабораторных тестов на коронавирус. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За последние сутки в стране провели 104,6 тыс. тестов на наличие инфекции. Под медицинским наблюдением находятся почти 130 тыс. человек.

Всего на данный момент зарегистрировано 27 938 случаев заражения COVID-2019, умерли 232 человека, вылечились 2304 человек.

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