В России проведено более 1,7 млн тестов на коронавирус
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В России на данный момент проведено более 1,71 млн лабораторных тестов на коронавирус. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
За последние сутки в стране провели 104,6 тыс. тестов на наличие инфекции. Под медицинским наблюдением находятся почти 130 тыс. человек.
Всего на данный момент зарегистрировано 27 938 случаев заражения COVID-2019, умерли 232 человека, вылечились 2304 человек.
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