В метро Москвы у 74 пассажиров выявлена температура

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В столичном метрополитене выявлены 74 человека с температурой. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

«Затруднений в метро не зафиксировано, но выявлено 74 человека с температурой. Пожалуйста, оставайтесь дома», — говорится в сообщении.

Ранее в Дептрансе рассказали, что проверки пропусков на городском транспорте в столице переводят полностью в автоматический режим: через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве с 15 апреля спецпропусков на время действия режима самоизоляции. Цифровой пропуск требуется для передвижения на любом виде личного и общественного транспорта, включая такси.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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