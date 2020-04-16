Киевлян призвали сидеть дома из-за задымленности от пожаров в Чернобыльской зоне

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Улица Крещатик в Киеве, Украина, 23 марта 2020 года Улица Крещатик в Киеве, Украина, 23 марта 2020 года
Улица Крещатик в Киеве, Украина, 23 марта 2020 года
РИА «Новости»

Власти Киева призвали горожан находиться дома, а также не проветривать cвои помещения из-за задымленности от пожаров, которые снова возобновились на территории зоны отчуждения в Чернобыле. Об этом сообщает «Cтрана.ua» со ссылкой на пресс-службу городской государственной администрации.

Там уведомили, что в украинской столице в воздухе сейчас есть продукты горения. Кроме того, в Киеве присутствует задымленность. В связи с этим горожан просят «закрыть окна и не выходить на улицу».

«Причиной этого является пожар в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер», — говорится в сообщении.

Также киевские власти порекомендовали горожанам употреблять больше жидкости, установить в квартире емкости с водой, а также завешивать форточку влажной тканью.

До этого сообщалось, что пожары в Чернобыльской зоне потушены.

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