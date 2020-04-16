Киевлян призвали сидеть дома из-за задымленности от пожаров в Чернобыльской зоне

Власти Киева призвали горожан находиться дома, а также не проветривать cвои помещения из-за задымленности от пожаров, которые снова возобновились на территории зоны отчуждения в Чернобыле. Об этом сообщает «Cтрана.ua» со ссылкой на пресс-службу городской государственной администрации.

Там уведомили, что в украинской столице в воздухе сейчас есть продукты горения. Кроме того, в Киеве присутствует задымленность. В связи с этим горожан просят «закрыть окна и не выходить на улицу».

«Причиной этого является пожар в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер», — говорится в сообщении.

Также киевские власти порекомендовали горожанам употреблять больше жидкости, установить в квартире емкости с водой, а также завешивать форточку влажной тканью.

До этого сообщалось, что пожары в Чернобыльской зоне потушены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Чернобыльской зоне возобновились пожары

— «На пороге катастрофы»: к чему приведет пожар в Чернобыле

— Пожар в Чернобыльской зоне потушен