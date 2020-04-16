На складе Большого театра нашли труп

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В Москве на складе Большого театра обнаружили тело рабочего, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру», — сказал источник.

По предварительной версии, убийство произошло во время ссоры между двумя рабочими. Предполагается, что один ударил другого ножом.

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