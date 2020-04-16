В Италии продолжает снижаться суточное число смертей от коронавируса

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В Италии за сутки от коронавируса умерли 578 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

14 апреля умерли 602 человека, 15 апреля — 578 человек.

Всего в Италии коронавирусом заразились около 170 тыс., выздоровели больше 40 тыс. пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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