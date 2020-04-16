В Италии продолжает снижаться суточное число смертей от коронавируса
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Италии за сутки от коронавируса умерли 578 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
14 апреля умерли 602 человека, 15 апреля — 578 человек.
Всего в Италии коронавирусом заразились около 170 тыс., выздоровели больше 40 тыс. пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Британии число случаев заражения COVID-19 превысило 100 тысяч
— В Сингапуре за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек