Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у инфицированных COVID-19

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Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, это не пневмония, а «специфическое поражение легких».

Он отметил, что коронавирус поражает не только легкие, но и сосудистые стенки, клетки крови и гемоглобин в эритроцитах. Это приводит к кислородному голоданию.

Свое предположение он объяснил тем, что пневмония имеет характерно воспалительное происхождение с микробным или микробно-вирусным возбудителем. Также она может формировать сложную ассоциацию возбудителей, что приводит к развитию местного воспалительного ответа.

Воспаление же в случае наличия вируса COVID-19 имеет достаточно ограниченный по времени процесс и исход, вплоть до летального.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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