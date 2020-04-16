Минздрав: инкубационный период коронавируса может превышать две недели

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Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что инкубационный период COVID-19 может составлять и более 14 дней, передает РИА «Новости».

«Особенности коронавирусной инфекции: инкубационный период COVID-19 может продолжаться более двух недель», — сказала Малинникова.

Ранее исследование, проведенное под руководством Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге, показало, что инкубационный период коронавируса составляет 5,1 дня. Таким образом, 14-дневный карантинный период является полностью обоснованным, необходимым и вполне достаточным для лечения заболевания. При этом у 97,5% людей симптомы COVID-19 проявляются в течение 11,5 дня после заражения.

По последним данным, в России выявлено 27 938 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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