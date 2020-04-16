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В России за сутки выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в РФ умерли 34 пациента с коронавирусом. Общее число погибших составило 232.

Количество выздоровевших за сутки в РФ составило 318, за все время — 2304.

Всего в России зарегистрировано на данный момент 27 938 зараженных COVID-19 в 84 регионах.

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