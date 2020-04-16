Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

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Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о «странностях» болезни. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По словам журналиста, у него на протяжении 10 дней держалась высокая температура и «звериный» кашель. После подтверждения у Кудинова наличия коронавируса журналист 12 дней провел в инфекционном отделении. Он отметил, что в момент перевода в отделение «будто кто-то нажал на какую-то кнопку» и ему стало гораздо лучше.

Врачи объяснили Кудинову, что это одна из особенностей COVID-19 — у болезни есть переломные дни, когда ситуация может резко улучшиться или ухудшиться.

Журналист также рассказал, что среди прописанных ему препаратов были эффективные против ВИЧ и те, которые используются для борьбы с малярией.

Кудинова выписали из больницы после 14 дней лечения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.